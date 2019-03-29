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Іллічівець – Гірник-Спорт: троє футболістів можуть отримати пожиттєву дискваліфікацію, Севідов – на 5 років, – ЗМІ

21:10 1254 Читать на русском
Іллічівець – Гірник-Спорт: троє футболістів можуть отримати пожиттєву дискваліфікацію, Севідов – на 5 років, – ЗМІ
Олександр Севідов / Соцмережі

КДК ФФУ виніс рішення щодо скандального матчу Іллічівець – Гірник-Спорт.

 

Двоє футболістів, які на той момент виступали за Гірник-Спорт, можуть отримати пожиттєву дискваліфікацію. Це Максим Марусич та Сергій Геращенков.

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Крім того, аналогічне покарання може отримати Руслан Кисіль, який тоді захищав кольори Іллічівця. Олександру Севідову, який тренував маріупольський клуб, загрожує 5 років дискваліфікації, повідомляє Sportarena.

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Нагадаємо, поєдинок Іллічівець – Гірник-Спорт відбувся 14 листопада 2016 року. Очільник Комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка назвав цей матч договірним.

Теги
Гірник-Спорт Гірник-Спорт Перша ліга КДК ФФУ Договірні матчі Іллічівець - Гірник-Спорт Сергій Геращенков Сергій Геращенков Олександр Севідов Олександр Севідов Максим Марусич Максим Марусич Маріуполь Маріуполь
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