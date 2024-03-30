"Или выиграем мы, или выиграют нас": Усик мощно поддержал Полесье перед матчем с Черноморцем
Форвард житомирян, а по совместительству чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, обратился к одноклубникам перед матчем 22-го тура УПЛ с одесситами.
"Ребята! Хочу выразить слова поддержки нашему клубу Полесье и всем игрокам.
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Ребята, вы все мощные, вы все знаете, как надо играть. Или выиграем ы, или выиграют нас. Другого не может быть.
Все, все, все собрались и показали лучшее, что мы можем, что вы можете. Силы", – сказал Усик в своем видеообращении в Instagram.
Напомним, Александр, который в июле прошлого года подписал с Полесьем однолетний контракт, сейчас готовится к поединку с Тайсоном Фьюри. Из-за рассечения у британца поединок был перенесен на 18 мая.
К слову, Полесье не знало вкуса побед уже в 7-ми матчах подряд, а в последних трех поединках не смогло набрать хотя бы одно очко.
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