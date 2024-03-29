"Многие пишут, что я был вице-президентом ФК Львов. Я никогда им не был, что может подтвердить устав и штат. Я долгое время занимаюсь детской школой и ничего касательного к руководящему составу Львова не имел. Мое влияние ограничивалось лишь тем, что наши дети играли в U-19.

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Сейчас наша школа сотрудничает с Минаем, но я также не в руководящем составе закарпатского клуба. Меня устраивает сотрудничество с Минаем. Ранее идентичное сотрудничество у нас было с ФК Львов. Чтобы вы понимали, сейчас на нашей школе висит бан из-за долгов Львова.

Кстати, ФК Львов должен нам деньги за нашего воспитанника Бориса Крушинского, которого они продали в Полесье. Сейчас мы с ними судимся в футбольных и юридических инстанциях. У нас есть все документы, согласно которым ФК Львов должен был нам заплатить. Сколько нам должны за Крушинского? Более трех миллионов", – сказал Михайлив в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, Крушинский перешел в Полесье в январе 2023 года. Согласно данным Transfermarkt житомирцы выплатили компенсацию за игрока в сумме 100 тысяч евро (при трансферной стоимости в 300 тысяч евро). ФК Львов прекратил существование после того, как занял последнее место в турнирной таблице УПЛ сезона 2022/23.

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