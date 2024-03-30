Форвард житомирців, а за сумісництвом чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик, звернувся до одноклубників перед матчем 22-го туру УПЛ з одеситами.

"Хлопчики! Хочу висловити слова підтримки нашому клубу Полісся та всім гравцям.

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Хлопці, ви всі потужні, ви всі знаєте, як треба грати. Чи виграємо ми, чи виграють нас. Іншого не може бути.

Всі, всі, всі зібралися і показали найкраще, що ми можемо, що ви можете. Сили", – сказав Усик у своєму відеозверненні в Instagram.

Нагадаємо, Олександр, який у липні минулого року підписав з Поліссям однорічний контракт, нині готується до двобою з Тайсоном Ф'юрі. Через розсічення у британця поєдинок було перенесено на 18 травня.

До слова, Полісся не знало смаку перемог вже у 7-ми матчах поспіль, а в останніх трьох поєдинках не спромоглось набрати бодай одного очка.

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