Аргентинец встретился с руководством ПСЖ и заявил о намерении сменить клубную прописку в ближайшее время, информирует L'Equipe.

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Отмечается, что жена Икарди Ванда Нара, которая по совместительству является его агентом, уже начала поиски нового клуба для своего мужа. Контракт Мауро с парижанами действует до лета 2024 года.

К слову, форвард провел 26 поединков в составе ПСЖ в текущем сезоне, записав в свой актив 12 голов и 6 ассистов.

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