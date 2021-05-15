Икарди заявил о желании покинуть ПСЖ, – L'Equipe
21:37 - Читати українською
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди планирует покинуть парижский клуб уже по завершении текущего сезона.
Аргентинец встретился с руководством ПСЖ и заявил о намерении сменить клубную прописку в ближайшее время, информирует L'Equipe.
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Отмечается, что жена Икарди Ванда Нара, которая по совместительству является его агентом, уже начала поиски нового клуба для своего мужа. Контракт Мауро с парижанами действует до лета 2024 года.
К слову, форвард провел 26 поединков в составе ПСЖ в текущем сезоне, записав в свой актив 12 голов и 6 ассистов.
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