Накануне Ванда Нара публично обвинила Икарди в измене, забрала детей и вернулась в Милан, где у семьи собственный дом. Форвард ПСЖ попытался оперативно решить ситуацию, но ничего не удалось.

Ванда Нара нашла переписку Икарди с аргентинской кра

Теперь Икарди готов прибегнуть к шантажу, сообщает RMC Sport. Аргентинец якобы заявил Ванде, что разорвет контракт с ПСЖ, если она не вернется. Дело в том, что она является не только женой, но и агентом футболиста. Поэтому, самоволка Мауро из ПСЖ приведет к финансовым проблемам у Ванды Нары.

Напомним, Икарди из-за семейного скандала уже пропустил тренировку ПСЖ перед поединком Лиги чемпионов и пытался вымолить прощение у своей жены.

Сексуальная актриса стала причиной разрыва Икарди и Ванды Нары – у нее также трое детей