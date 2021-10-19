Напередодні Ванда Нара публічно звинуватила Мауро Ікарді у зраді, забрала дітей та повернулася у Мілан, де у сім'ї власний будинок. Форвард ПСЖ спробував оперативно владнати ситуацію, але нічого не вдалося.

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Тепер Ікарді ладен вдатися до шантажу, повідомляє RMC Sport. Аргентинець нібито заявив Ванді, що розірве контракт з ПСЖ, якщо вона не повернеться. Річ у тім, що вона є не лише дружиною, а й агентом футболіста. Відтак, самовільна втеча Мауро з ПСЖ призведе до фінансових проблем у Ванди Нари.

Нагадаємо, Ікарді через родинний скандал вже пропустив тренування ПСЖ перед поєдинком Ліги чемпіонів та намагався вимолити пробачення у своєї дружини.

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