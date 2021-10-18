Разрыв между Вандой Нарой и Мауро Икарди продолжает обрастать деталями. Испанская Marca сообщает, что жена увидела переписку аргентинца с моделью Чино Торрес.

"Ты разрушил семью ради проститутки", – скандальная жена Икарди обвинила форварда ПСЖ в измене

Впрочем, СМИ удалось увидеть только небольшой кусочек их диалога. В нем Чина зовет Икарди на совместный отдых, где его "не сможет никто узнать". Мауро же ответил, что устал от подобного. Отмечается, что футболист божится, что эта переписка – единственное, что его связывает с моделью.

Напомним, Икарди из-за семейного скандала уже пропустил тренировку ПСЖ перед поединком Лиги чемпионов, пытаясь вымолить прощения у своей жены.

Сексуальная актриса стала причиной разрыва Икарди и Ванды Нары – у нее также трое детей