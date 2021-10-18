Ванда Нара нашла переписку Икарди с аргентинской красавицей – скандал набирает обороты
Форвард ПСЖ Мауро Икарди оказался в эпицентре громкого скандала из-за супружеской измены.
Разрыв между Вандой Нарой и Мауро Икарди продолжает обрастать деталями. Испанская Marca сообщает, что жена увидела переписку аргентинца с моделью Чино Торрес.
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Впрочем, СМИ удалось увидеть только небольшой кусочек их диалога. В нем Чина зовет Икарди на совместный отдых, где его "не сможет никто узнать". Мауро же ответил, что устал от подобного. Отмечается, что футболист божится, что эта переписка – единственное, что его связывает с моделью.
Напомним, Икарди из-за семейного скандала уже пропустил тренировку ПСЖ перед поединком Лиги чемпионов, пытаясь вымолить прощения у своей жены.
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