Икарди стал полноценным игроком ПСЖ – Интеру пришлось снизить цену

Аргентинский форвард Мауро Икарди продолжит защищать цвета парижского клуба.

ПСЖ договорился с Интером о трансфере Мауро Икарди, сообщает Goal.

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Парижане имели первоочередное право выкупа звездного нападающего за 70 млн, но боссы Интера пошли на встречу чемпиону Франции и снизили сумму до 60 млн.

Напомним, Мауро защищал цвета ПСЖ на правах аренды. Контракт игрока принадлежал миланскому клубу, который он покинул прошлым летом из-за конфликта с тренерским штабом Антонио Конте.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Икарди провел 20 матчей, в которых отличился 12-ю голами и 8-ю ассистами.

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