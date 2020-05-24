Додо заинтересовал ПСЖ – Бавария предложила за бразильца 20 миллионов, Шахтер хочет больше

Защитник донецкого Шахтера Додо попал в сферу интересов французского Пари Сен-Жермен. Альтернативный вариант является одноклубником Руслана Малиновского.

Парижане рассматривают вариант с подписанием бразильца из УПЛ, сообщает Le 10 Sport.

Шахтер отреагировал на интерес Баварии к своим талантам

Спортивный директор ПСЖ Леонардо начал поиск исполнителя, который заменит на Парк де Пренс Тому Менье. Бельгиец летом уйдет из ПСЖ в статусе свободного агента. Шахтер якобы желает получить за Додо 30 млн евро после того, как отклонил предложение от мюнхенской Баварии на 20 млн. Альтернативный вариант усиления Парижа – правый защитник Аталанты из Бергамо Тимоти Кастань. Transfermarkt оценил его 16 млн в евровалюте.

К слову, в нынешнем сезоне Додо провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Более двух лет назад "горняки" отдали за бразильца всего 2 млн евро.

Суперник України – унікальний кілер Європи: шокував Баварію, вимагав трансфер алкоголем, публічно зневажив тренера