Ікарді став повноцінним гравцем ПСЖ – Інтеру довелось знизити ціну

Аргентинський форвард Мауро Ікарді продовжить захищати кольори паризького клубу.

ПСЖ домовився з Інтером щодо трансферу Мауро Ікарді, повідомляє Goal.

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Парижани мали першочергове право викупу зіркового нападника за 70 млн, але боси Інтера пішли на зустріч чемпіону Франції та знизили суму до 60 млн.

Нагадаємо, Мауро захищав кольори ПСЖ на правах оренди. Контракт гравця належав міланському клубу, який він покинув минулого літа через конфлікт з тренерським штабом Антоніо Конте.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Ікарді провів 20 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та 8-ма асистами.

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