Икарди хочет остаться в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди намерен и в дальнейшем защищать цвета парижан.

"Чувствую себя в Париже очень хорошо. Еще не общался с клубом по поводу будущего, у меня есть еще несколько месяцев.

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Когда завершится сезон, тогда все обсудим. Если у меня будет возможность остаться здесь, я буду счастлив", – цитирует Икарди Canal Plus.

Напомним, аргентинец выступает за ПСЖ на правах аренды, контракт Мауро принадлежит Интеру. В текущем сезоне Лиги 1 Икарди провел 11 матчей, в которых отметился 9-ю голами и тремя ассистами.

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