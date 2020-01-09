Ікарді хоче залишитись в ПСЖ

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Лунін знайшов собі новий клуб, але його трансфер цинічно блокують: "Це найкращий запасний воротар світу"Іспанія — 13:07 8928
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У пошуках одеського Чілаверта: екс-голкіпер збірної України забивав голи, став чемпіоном Австрії і міг перейти у ЛідсІнтерв’ю — 12:00 7346