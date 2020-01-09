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Ікарді хоче залишитись в ПСЖ

14:13 611 Читать на русском
Ікарді хоче залишитись в ПСЖ
Сім'ї Мауро Ікарді та Кейлора Наваса / Фото з відкритих джерел

Нападник ПСЖ Мауро Ікарді має намір і надалі захищати кольори парижан.

"Почуваюсь в Парижі дуже добре. Ще не спілкувався з клубом з приводу майбутнього, у мене є ще кілька місяців.

Хет-трик Ікарді та кумедний автогол у відеоогляді матчу ПСЖ – Сент-Етьєн – 6:1

Коли завершиться сезон, тоді ми все обговоримо. Якщо у мене буде можливість залишитися тут, я буду щасливий", – цитує Ікарді Canal Plus.

Нагадаємо, аргентинець виступає за ПСЖ на правах оренди, контракт Мауро належить Інтеру.. В поточному сезоні Ліги 1 Ікарді провів 11 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та трьома асистами.

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