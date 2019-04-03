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Икарди голом отметил возвращение на поле в составе Интера

3 апреля 23:08 24 Читати українською
Икарди голом отметил возвращение на поле в составе Интера
Мауро Икарди / фото из соцсетей

Нападающий Мауро Икарди впервые после длительного отсутствия вышел на поле в составе миланского Интера и отметился забитым мячом в первом тайме поединка 30-го тура итальянской Серии А против Дженоа.

39’ Кристиан Кути Ромеро
 
Роберто Гальярдини 15’
Мауро Икарди 40’
Иван Перишич 54’
Роберто Гальярдини 81’

Аргентинец с первых минут вышел на острие атаки "нерадзурри".

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Икарди активно провел первую половину игры и мог забивать в одном из эпизодов, но попал в штангу. Шанс реабилитироваться за утерянный на 20-й минуте момент форвард получил под занавес тайма, когда арбитр назначил пенальти в ворота Дженоа. Икарди уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Отметим, что Мауро не играл за Интер с начала февраля из-за конфликта с боссами клуба, спровоцированного отказом подписать новый контракт и потерей аргентинским нападающим капитанской повязки.

Теги
Интер Интер Италия Дженоа - Интер Мауро Икарди Мауро Икарди
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