Икарди голом отметил возвращение на поле в составе Интера

Нападающий Мауро Икарди впервые после длительного отсутствия вышел на поле в составе миланского Интера и отметился забитым мячом в первом тайме поединка 30-го тура итальянской Серии А против Дженоа.

Аргентинец с первых минут вышел на острие атаки "нерадзурри".

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Икарди активно провел первую половину игры и мог забивать в одном из эпизодов, но попал в штангу. Шанс реабилитироваться за утерянный на 20-й минуте момент форвард получил под занавес тайма, когда арбитр назначил пенальти в ворота Дженоа. Икарди уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Отметим, что Мауро не играл за Интер с начала февраля из-за конфликта с боссами клуба, спровоцированного отказом подписать новый контракт и потерей аргентинским нападающим капитанской повязки.