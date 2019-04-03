Ікарді голом відзначив повернення на поле в складі Інтера

Нападник Мауро Ікарді вперше після тривалої відсутності вийшов на поле в складі міланського Інтера та відзначився забитим м'ячем у першому таймі поєдинку 30-го туру італійської Серії А проти Дженоа.

Аргентинець із перших хвилин вийшов на вістрі атаки "нерадзуррі".

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Ікарді активно провів першу половину гри й міг забивати в одному з епізодів, але влучив у стійку. Шанс реабілітуватися за змарнований на 20-й хвилині момент форвард отримав під завісу тайму, коли арбітр призначив пенальті у ворота Дженоа. Ікарді впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Відзначимо, що Мауро не грав за Інтер від початку лютого через конфлікт із босами клубу, спровокований відмовою підписати новий контракт і втратою аргентинським нападником капітанської пов'язки.