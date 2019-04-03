toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЗОРЯ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ікарді голом відзначив повернення на поле в складі Інтера

3 квітня 23:08 226 Читать на русском
Ікарді голом відзначив повернення на поле в складі Інтера
Мауро Ікарді / фото із соцмереж

Нападник Мауро Ікарді вперше після тривалої відсутності вийшов на поле в складі міланського Інтера та відзначився забитим м'ячем у першому таймі поєдинку 30-го туру італійської Серії А проти Дженоа.

39’ Крістіан Куті Ромеро
 
Роберто Гальярдіні 15’
Мауро Ікарді 40’
Іван Перішіч 54’
Роберто Гальярдіні 81’

Аргентинець із перших хвилин вийшов на вістрі атаки "нерадзуррі".

Ювентус може стати чемпіоном Італії цього тижня за двох умов

Ікарді активно провів першу половину гри й міг забивати в одному з епізодів, але влучив у стійку. Шанс реабілітуватися за змарнований на 20-й хвилині момент форвард отримав під завісу тайму, коли арбітр призначив пенальті у ворота Дженоа. Ікарді впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Відзначимо, що Мауро не грав за Інтер від початку лютого через конфлікт із босами клубу, спровокований відмовою підписати новий контракт і втратою аргентинським нападником капітанської пов'язки.

Теги
Інтер Інтер Італія Дженоа - Інтер Мауро Ікарді Мауро Ікарді
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
29
хв
Севілья
20:30
Алавес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук