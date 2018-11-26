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Игуаин разочарован в Милане – он снова хочет работать с Сарри

09:26 111 Читати українською
Игуаин разочарован в Милане – он снова хочет работать с Сарри
Гонсало Игуаин / фото из соцсетей

Аргентинский форвард Гонсало Игуаин хочет продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин, выступающий за Милан на правах аренды, намерен перейти в Челси, сообщает Corriere dello Sport.

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По информации издания, аргентинский форвард ждет звонка от главного тренера лондонского клуба Маурицио Сарри, который хотел приобрести аргентинца летом.

Игуаин перешел из Ювентуса в Милан прошлым летом. В нынешнем сезоне форвард провел в составе "россонери" 10 матчей, став автором пяти голов и отдав одну результативную передачу.

Игуаин может покинуть Милан и вернуться в Ювентус

Аргентинец, который получил красную карточку в матче 12-го тура итальянской Серии А с Ювентусом, был дисквалифицирован на два матча. Игуаин пропустил матч Милана с римским Лацио, также он не сыграет с Пармой.

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