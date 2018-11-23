Игуаин может покинуть Милан и вернуться в Ювентус

Форвард Милана Гонсало Игуаин, выступающий за "россонери" на правах аренды из Ювентуса, может летом вернуться в туринский клуб. Милан не спешит активировать опцию выкупа игрока.

Милан не уверен в целесообразности выкупа у Ювентуса Гонсало Игуаина, который выступает за "россонери" в аренде. Сейчас больше шансов на то, что аргентинец летом вернется в Турин, информирует Corriere dello Sport.

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Игуаин перешел в Милан в прошлое трансферное окно на правах годичной аренды из Ювентуса, которая обошлась миланцам в 18 млн евро. "Россонери" имеют право выкупа форварда за 36 миллионов евро.

Милан может отказаться от полноценного подписания аргентинца в связи с экономическими причинами, ведь трансфер и зарплата Игуаина будет стоить слишком дорого для клуба, который и так имел проблемы с УЕФА из-за финансового фэйр-плей. По информации Corriere dello Sport, только на зарплату аргентинца Милан вынужден был бы потратить больше 30 млн евро.

В текущем сезоне 30-летний Игуаин забил за Милан 5 голов в 10 матчах и получил одну красную карточку.

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