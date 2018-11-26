Ігуаїн розчарований у Мілані – він знову хоче працювати з Саррі

Аргентинський форвард Гонсало Ігуаїн хоче продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.
Нападник Ювентуса Гонсало Ігуаїн, який виступає за Мілан на правах оренди, має намір перейти в Челсі, повідомляє Corriere dello Sport.
Лаціо – Мілан – 1:1 – відео голів та огляд матчу
За інформацією видання, аргентинський форвард чекає дзвінка від головного тренера лондонського клубу Мауріціо Саррі, який хотів придбати аргентинця влітку.
Ігуаїн перейшов з Ювентуса в Мілан минулого літа. У нинішньому сезоні форвард провів у складі "россонері" 10 матчів, ставши автором п'яти голів і віддавши одну результативну передачу.
Ігуаїн може покинути Мілан та повернутись у Ювентус
Аргентинець, який отримав червону картку в матчі 12-го туру італійської Серії А з Ювентусом, був дискваліфікований на два матчі. Ігуаїн пропустив матч Мілана з римським Лаціо, також він не зіграє з Пармою.