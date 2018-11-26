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Ігуаїн розчарований у Мілані – він знову хоче працювати з Саррі

09:26 816 Читать на русском
Ігуаїн розчарований у Мілані – він знову хоче працювати з Саррі
Гонсало Ігуаїн / фото із соцмереж

Аргентинський форвард Гонсало Ігуаїн хоче продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Нападник Ювентуса Гонсало Ігуаїн, який виступає за Мілан на правах оренди, має намір перейти в Челсі, повідомляє Corriere dello Sport.

Лаціо – Мілан – 1:1 – відео голів та огляд матчу

За інформацією видання, аргентинський форвард чекає дзвінка від головного тренера лондонського клубу Мауріціо Саррі, який хотів придбати аргентинця влітку.

Ігуаїн перейшов з Ювентуса в Мілан минулого літа. У нинішньому сезоні форвард провів у складі "россонері" 10 матчів, ставши автором п'яти голів і віддавши одну результативну передачу.

Ігуаїн може покинути Мілан та повернутись у Ювентус

Аргентинець, який отримав червону картку в матчі 12-го туру італійської Серії А з Ювентусом, був дискваліфікований на два матчі. Ігуаїн пропустив матч Мілана з римським Лаціо, також він не зіграє з Пармою.

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