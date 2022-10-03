Гонсало Игуаин со слезами на глазах объявил о решении повесить бутсы на гвоздь на пресс-конференции в понедельник, 3 октября. Об этом сообщает официальный сайт MLS.

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Аргентинец завершит карьеру футболиста по окончании сезона MLS. Регулярная его часть уже завершена, командам предстоит сыграть в плей-офф. На этой стадии розыгрыша будет представлен и Интер Майами, цвет которого защищает 34-летний форвард.

Финал чемпионата MLS будет сыгран 5 ноября, и команда Игуаина теоретически может в него попасть. Если же Интер вылетит из турнира досрочно, Гонсало завершит игровую карьеру после последнего матча своей команды в розыгрыше чемпионата MLS 2022 года.

На данный момент у Игуаина 26 голов и 14 результативных передач в 64 матчах (54 из них — в старте) за Интер Майами. За свою карьеру нападающий забил свыше 300 голов и сделал более 100 результативных передач в более чем 700 матчах.

Гонсало Игуаин успел поиграть за такие команды как Ривер Плейт, Реал, Наполи, Ювентус, Милан и Челси. Он становился чемпионом Испании (трижды), чемпионом Италии (трижды), обладателем Кубка Испании (дважды), обладателем Кубка Италии (трижды) и победителем Лиги Европы в сезоне 2018/19.

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