Авторитетный портал Goal.com ранжировал всех участников ЧМ-2022 в собственном рейтинге и определил главного фаворита. По мнению редакции сайта, грядущий чемпионат мира в Катаре выиграет сборная Бразилии.

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"Хотите узнать, насколько хороша атакующая линия Бразилии в преддверии чемпионата мира? Есть реальный шанс, что Габриэл Жезус не попадет в окончательную заявку. Форвард Арсенала пропустил недавние победные товарищеские матчи Селесао над Ганой и Тунисом, но команда всё равно забила восемь голов, поскольку Неймар сейчас находится в хорошей форме. Полузащита и защита сборной Бразилии довольно сильны, что делает пятикратных победителей чемпионатов мира несомненными фаворитами по состоянию на сегодняшний день", - говорится в материале портала.

Фавориты ЧМ-2022: рейтинг Goal.com

1. Бразилия

2. Франция

3. Аргентина

4. Испания

5. Германия

6. Англия

7. Нидерланды

8. Бельгия

9. Дания

10. Португалия

11. Сенегал

12. Хорватия

13. Польша

14. Швейцария

15. Сербия

16. Уругвай

17. Южная Корея

18. США

19. Мексика

20. Марокко

21. Гана

22. Япония

23. Камерун

24. Эквадор

25. Уэльс

26. Иран

27. Канада

28. Коста-Рика

29. Катар

30. Тунис

31. Австралия

32. Саудовская Аравия

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