Гонсало Ігуаїн зі сльозами на очах оголосив про рішення повісити бутси на цвях на пресконференції у понеділок, 3 жовтня. Про це інформує офіційний сайт MLS.

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Аргентинець завершить кар'єру футболіста після закінчення сезону MLS. Регулярна його частина вже завершена, командам належить зіграти у плей-офф. На цій стадії розіграшу буде представлений і Інтер Маямі, кольори якого захищає 34-річний форвард.

Фінал чемпіонату MLS буде зіграний 5 листопада, і команда Ігуаїна теоретично може до нього потрапити. Якщо ж Інтер вилетить із турніру достроково, Гонсало завершить ігрову кар'єру після останнього матчу своєї команди у розіграші чемпіонату MLS 2022 року.

Наразі Ігуаїн має 26 голів і 14 результативних передач у 64 матчах (54 з них — у старті) за Інтер Маямі. За свою кар'єру нападник забив більше 300 голів і зробив понад 100 результативних передач у понад 700 матчах.

Гонсало Ігуаїн встиг пограти за такі команди як Рівер Плейт, Реал, Наполі, Ювентус, Мілан та Челсі. Він ставав чемпіоном Іспанії (тричі), чемпіоном Італії (тричі), володарем Кубка Іспанії (двічі), володарем Кубка Італії (тричі) та переможцем Ліги Європи у сезоні 2018/19.

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