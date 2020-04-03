Игуаин может вернуться в родной клуб

Форвард туринского Ювентуса Гонсало Игуаин рассматривает вариант с возвращением на родину.

Опытный нападающий может вернуться в Аргентину, утверждает Tuttosport.

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В услугах Игуаина заинтересован родной клуб форварда – Ривер Плейт. Он занимался в академии "миллионеров с 10-летнего возраста и именно там дебютировал на профессиональном уровне в мае 2005 года. Именно с Монументаля Игуаин перебрался в мадридский Реал за 12 млн евро. Помешать возвращению нападающего может пандемия коронавируса. Вспышка страшной болезни может изменить трансферные планы Ювентуса, который ранее намеревался отпустить аргентинца летом.

В сезоне 2019/20 Гонсало Игуаин провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей.

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