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Игуаин: Милан – клуб с большой историей

19:08 38 Читати українською
Игуаин: Милан – клуб с большой историей
Гонсало Игуаин / фото ФК Милан

Новичок Милана Гонсало Игуаин рассказал, почему решил продолжить карьеру в составе "россонери".

"Я перешел в клуб с огромной историей. Это большой вызов для меня. Надеюсь, что оправдаю доверие.

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Болельщики Милана заслуживают возвращения туда, где клуб должен быть. У нас с Аллегри были определенные разногласия, однако не они привели меня сюда. Только мотивация Милана.

Если команда будет верить в себя и в свои возможности, Милан сможет зайти далеко. Мы должны быть уверены, что находимся на правильном пути", – цитирует Игуаина официальный сайт клуба

Напомним, аргентинский форвард перешел из Ювентуса в Милан на правах двухлетней аренды.

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Теги
Италия Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Милан Милан Трансферы Милана
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