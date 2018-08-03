Игуаин: Милан – клуб с большой историей

Новичок Милана Гонсало Игуаин рассказал, почему решил продолжить карьеру в составе "россонери".

"Я перешел в клуб с огромной историей. Это большой вызов для меня. Надеюсь, что оправдаю доверие.

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Болельщики Милана заслуживают возвращения туда, где клуб должен быть. У нас с Аллегри были определенные разногласия, однако не они привели меня сюда. Только мотивация Милана.

Если команда будет верить в себя и в свои возможности, Милан сможет зайти далеко. Мы должны быть уверены, что находимся на правильном пути", – цитирует Игуаина официальный сайт клуба

Напомним, аргентинский форвард перешел из Ювентуса в Милан на правах двухлетней аренды.

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