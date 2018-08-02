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Аллегри про Игуаина: Милан подписал замечательного форварда

15:54 108 Читати українською
Аллегри про Игуаина: Милан подписал замечательного форварда
Массимилиано Аллегри и Гонсало Игуаин / Фото AFP

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал обмен игроками с Миланом.

"Бонуччи возвращается к нам через год. Это важный игрок, за это время он не сильно изменился.

Милан и Ювентус согласовали большой обмен – Бонуччи и Игуаин пакуют чемоданы

Кальдара – молодой игрок. Вместе с Ругани и Романьоли он входит в тройку лучших молодых защитников Италии. Мне жаль терять его, но расстаться с ним нас заставили законы рынка.

Игуаин за два года в Ювентусе отдавал команде все свои силы, мы благодарны ему за это. Милан подписал отличного форварда", – цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, Ювентус согласовал с Миланом переход Гонсало Игуаина и Маттиа Кальдару. Взамен, "россонери" вернули "старой синьоре" Леонардо Бонуччи.

Игуаин: Сегодня пройду медосмотр в Милане и, надеюсь, подпишу контракт

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