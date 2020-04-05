"Игроку пришлось просто уйти с поля": Лукаку рассказал о показательных унижениях от Анри

Форвард Интера Лукаку вспомнил времена сотрудничества с легендарным Тьерри Анри в сборной Бельгии.

"Думаю, мы имели лучший период в сборной, когда вы были в тренерском штабе. Нам, нападающим, нечего было и мечтать о чем-то лучшем, ведь была настоящая конкуренция. Все играли на высоком уровне благодаря вам.

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Порой даже вы принимали участие в тренировках! Это была забавная часть. Возможно, вы уже были на пенсии, но не всегда это было заметно. Я помню, когда пришел мой брат Джордан и рассказывал, как вы показали несколько финтов на тренировке. Не буду называть конкретных имен, но одному игроку пришлось просто уйти с поля", – пошутил Лукаку в разговоре с Анри во время трансляции в Instagram.

Напомним, звездный француз был тренером нападающих в сборной Бельгии, которая добыла "бронзу" чемпионата мира 2018 года.

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