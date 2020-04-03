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"Обязательно надо было ждать, когда коронавирус обнаружат у игрока Ювентуса?": Лукаку раскритиковал руководство Серии А

08:27 46 Читати українською
"Обязательно надо было ждать, когда коронавирус обнаружат у игрока Ювентуса?": Лукаку раскритиковал руководство Серии А
Ромелу Лукаку / Фото из открытых источников

Бельгийский нападающий миланского Интера Ромелу Лукаку резко высказался в связи с промедлением руководителями итальянского первенства остановки чемпионата.

"Почему мы должны играть, когда в мире люди рискуют своей жизнью? Обязательно нужно было дождаться, когда у игрока Ювентуса обнаружат коронавирус? Это не нормально. Я скучаю по футболу, но жизни людей сейчас самое важное. Все остальное второстепенно.

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Больше всего мне не хватает соперничества, полного стадиона, поддержки трибун. Сейчас я пользуюсь моментом, чтобы проанализировать свои последние выступления, все, что я сделал за последние шесть месяцев. В футболе всегда есть место для развития. Я всегда должен быть готов помочь своим одноклубникам. Мы много тренируемся, каждый день смотрим видео, чтобы понять свои ошибки и избежать их повторения в будущем", – цитирует Лукаку La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне 26-летний форвард в составе Интера принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 5 результативных передач.

Напомним, Италия лидирует в Европе среди числа умерших на коронавирус – по состоянию на 3 апреля в стране зафиксировано почти 14 тысяч летальных случаев от COVID-19.

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коронавирус Италия Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Интер Интер Ювентус Ювентус Серия А
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