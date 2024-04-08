Директор академии Кривбасса Олег Чайка рассказал о том, как один из украинских грандов пытался переманить игроков сразу по прилету на клубную базу криворожан.

“Поддержка со стороны других клубов? Честно говоря, эта ситуация шокировала нас дважды. Прилет – это очередной террористический акт нашего неадекватного соседа, который почти ежедневно терроризирует мирное население Украины. А вот есть то, чему действительно нет объяснения.

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В день трагедии некоторым нашим юным игрокам позвонили скауты одного из наших грандов и предложили переехать и тренироваться с их клубом, вроде бы, в безопасности. Сразу после прилета! Не всей команде, а только точечно самым сильным игрокам. Это просто не укладывается в голове. Это же мародерство какое-то? Как-то говорят, с такими "своими" и врагов не надо", – поделился Чайка в интервью официальному сайту Кривбасса.

Напомним, 2 апреля Россия в очередной раз обстреляла Украину, в частности и Днепр. Одна из ракет повредила здание Днепровского профессионального колледжа спорта, частью которого является отделение футбольной академии Кривбасса.

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