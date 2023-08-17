"Игроки увидели, что можно конкурировать с лучшими": тренер Севильи оценил игру команды против Ман Сити
Главный тренер Севильи Хосе Луис Мендилибар прокомментировал поражение в Суперкубке УЕФА против Манчестер Сити.
"Горжусь этой медалью, нам пришлось играть против соперника, который был фаворитом. Мы делали все хорошо.
Роковая перекладина в видеообзоре Суперкубка УЕФА Манчестер Сити – Севилья – 1:1 (5:4 в серии пенальти)
У нас были явные шансы после того, как мы повели в счете. Обидно проигрывать по пенальти, но горжусь тем, как сыграла команда. Игроки увидели, что можно побеждать, что они способны конкурировать с лучшими", – цитирует Мендилибара официальный сайт клуба.
Напомним, что Севилья проиграла Манчестер Сити в матче за Суперкубок УЕФА в серии пенальти 5:4.
Манчестер Сити впервые выиграл Суперкубок УЕФА, одолев Севилью в серии пенальти