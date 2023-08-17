Стартовое давление англичан успеха не принесло, а вот Севилья забила чуть ли не с первой нормальной атаки. Низовой пас Буну дошел до центра поля, откуда его перевели на левый фланг Акунье, который кроссом нашел голову "короля воздуха" Эн-Несири.

Манчестер Сити впервые выиграл Суперкубок УЕФА, дожав Севилью в серии пенальти.

Сити отыгрался после перерыва. Молодой Палмер также головой замкнул мягкий заброс Родри. В Суперкубке УЕФА экстратаймы не предусмотрены, поэтому команды после 90 минут принялись исполнять серию пенальти. Первые 9 попыток были точными, но Гудель последним "основным" ударом попал в перекладину и похоронил Севилью. 5:4 – Ман Сити вслед за дебютной ЛЧ выигрывает и дебютный Суперкубок УЕФА.