"Пишаюсь цією медаллю, нам довелося грати проти суперника, який був фаворитом. Ми робили все добре.

Фатальна поперечина у відеоогляді Суперкубка УЄФА Манчестер Сіті – Севілья – 1:1 (5:4 в серії пенальті)

У нас були явні шанси після того, як ми повели в рахунку. Прикро програвати по пенальті, але пишаюся тим, як зіграла команда. Гравці побачили, що можна перемагати, що вони здатні конкурувати з найкращими", – цитує Менділібара офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Севілья програла Манчестер Сіті в матчі за Суперкубок УЄФА в серії пенальті 5:4.

Манчестер Сіті вперше виграв Суперкубок УЄФА, здолавши Севілью в серії пенальті