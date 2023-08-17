"Гравці побачили, що можна конкурувати з найкращими": тренер Севільї оцінив гру команди проти Ман Сіті
Головний тренер Севільї Хосе Луїс Менділібар прокоментував поразку в Суперкубку УЄФА проти Манчестер Сіті.
"Пишаюсь цією медаллю, нам довелося грати проти суперника, який був фаворитом. Ми робили все добре.
Фатальна поперечина у відеоогляді Суперкубка УЄФА Манчестер Сіті – Севілья – 1:1 (5:4 в серії пенальті)
У нас були явні шанси після того, як ми повели в рахунку. Прикро програвати по пенальті, але пишаюся тим, як зіграла команда. Гравці побачили, що можна перемагати, що вони здатні конкурувати з найкращими", – цитує Менділібара офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, що Севілья програла Манчестер Сіті в матчі за Суперкубок УЄФА в серії пенальті 5:4.
Манчестер Сіті вперше виграв Суперкубок УЄФА, здолавши Севілью в серії пенальті