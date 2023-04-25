Тоттенхэм объявил о возмещении стоимости билетов для болельщиков на гостевой матч с Ньюкаслом, в котором лондонская команда потерпела разгромное поражение со счётом 1:6.

Позорное поражение "шпор" в видеообзоре матча Ньюкасл – Тоттенхэм – 6:1

"Мы понимаем ваше разочарование и ваш гнев. Наша игра была недостаточно хороша. Мы знаем, что в подобных ситуациях слов недостаточно, но поверьте нам, подобное поражение причиняет боль.

Мы ценим вашу поддержку как дома, так и на выезде и хотим возместить болельщикам стоимость билетов на матч с Ньюкаслом. Мы знаем, что это не изменит того, что произошло в воскресенье, и мы сделаем все, чтобы исправить ситуацию в матче с Манчестер Юнайтед в четверг вечером, когда ваша поддержка будет значить для нас всё", – цитирует заявление игроков Тоттенхэма официальный сайт клуба.

"Шпоры" находятся на пятой строчке, имея в своем активе 53 балла.

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