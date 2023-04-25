Тоттенхем оголосив про відшкодування вартості квитків для вболівальників на гостьовий матч із Ньюкаслом, у якому лондонська команда зазнала розгромної поразки з рахунком 1:6.

Ганебна поразка "шпор" у відеоогляді матчу Ньюкасл – Тоттенхем – 6:1

"Ми розуміємо ваше розчарування і ваш гнів. Наша гра була недостатньо доброю. Ми знаємо, що в подібних ситуаціях слів недостатньо, але повірте нам, подібна поразка завдає болю.

Ми цінуємо вашу підтримку як удома, так і на виїзді і хочемо відшкодувати вболівальникам вартість квитків на матч з Ньюкаслом. Ми знаємо, що це не змінить того, що сталося в неділю, і ми зробимо все, щоб виправити ситуацію в матчі з Манчестер Юнайтед у четвер ввечері, коли ваша підтримка буде значити для нас все", – цитує заяву гравців Тоттенхема офіційний сайт клубу.

"Шпори" перебувають на п'ятій сходинці, маючи у своєму активі 53 бали.

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