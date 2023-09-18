Журналіст Михайло Співаковський розповів про досить дивну ситуацію в СК Дніпро-1 щодо виплат преміальних.

"Минулого сезону в СК Дніпро-1 не було преміальних. Я знаю, що головний тренер (Кучер – прим.) отримав преміальні за вирішення завдання, посівши друге місце, а гравці...

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У них непогані зарплати, тому вони залишилися сиділи без преміальних. Можливо, це теж повпливало", – поділився Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, що СК Дніпро-1 у минулому сезоні посів друге місце в чемпіонаті України та опинився у кваліфікації Ліги чемпіонів. Проте, дніпряни провалились та вилетіли з єврокубків взагалі.

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