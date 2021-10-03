Команда Юрия Вернидуба после сенсационной победы в Лиге чемпионов над Реалом запомнилась не из лучшей стороны на внутренней арене.

Поединок 13-го тура молдавского первенства Милсами – Шериф завершился минимальной победой команды украинца (1:0). Кроме гола и нескольких острых моментов, болельщики еще и увидели драку.

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Началось все с того, что полузащитник Милсами Игорь Ламбарський ударил по ногам Эмонда Аддо. Хавбек Шерифа не сдержался и ударил его локтем в лицо. После этого началась потасовка с применением физической силы.

Вмешался в нее даже Юрий Вернидуб, но для того, чтобы успокоить игроков обоих коллективов. Когда эмоции улеглись, арбитр по мотивам драки показал красную Аддо и три желтых – Ламбарському, Болохану и Дуланто.

К слову, после 13 туров Шериф идет третьим в чемпионате Молдовы, но имеет еще три поединка в запасе.

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