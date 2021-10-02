"Первый выброс адреналина в организм начался на 90-й минуте, когда Тилль забил сумасшедший мяч. Это было что-то потрясающее: концовка матча, и такой гол. Разыграли ребята просто супер: с аута, все грамотно – вообще вопросов нет. А потом снова почувствовал адреналин, когда прозвучал финальный свисток. После этого было столько счастья. В тот момент радости не было предела. Нам просто сорвало голову.

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Понятно, что мы создали на Сантьяго Бернабеу что-то невероятное. Это было ясно по тому, что меня буквально колотило после окончания матча. Адреналин настолько поднялся, что словами не передать. Я переживал, чтобы меня не накрыло повышенное давление и не пострадало здоровье. Самое важное, что это произошло, другого такого ощущения мне и не надо было. Такие моменты в жизни многого стоят", – поделился Вернидуб в интервью meta-ratings.

Напомним, Шериф Вернидуба сенсационно переиграл Реал (2:1) на Сантьяго Бернабеу и возглавил группу D.

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