Команда Юрія Вернидуба після сенсаційної звитяги в Лізі чемпіонів над Реалом запам'яталась не з найкращої сторони на внутрішній арені.

Поєдинок 13-го туру молдовської першості Мілсамі – Шериф завершився мінімальною перемогою команди українця (1:0). Окрім гола і кількох гострих моментів, вболівальники ще й побачили бійку.

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Почалось все з того, що півзахисник Мілсамі Ігор Ламбарський вдарив по ногах Емонда Аддо. Хавбек Шерифа не стримався і відповів ударом ліктем у лице. Після цього почалась штовханина із застосуванням фізичної сили.

Втрутився у неї навіть Юрій Вернидуб, але для того, щоб заспокоїти гравців обох колективів. Коли емоції вщухли, арбітр за мотивами бійки показав червону Аддо та ще три жовті – Ламбарському, Болохану і Дуланто.

До слова, після 13 турів Шериф йде третім у чемпіонаті Молдови, але має ще три поєдинки у запасі.

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