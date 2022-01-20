Главный тренер Вереса Юрий Вирт поделился первыми впечатлениями от сотрудничества с Жирайром Маргаряном и Владиславом Крейдой, которые присоединились к команде этой зимой.

"Они – игроки сборных своих стран. Маргарян, ранее выступавший за Арарат, стремится действовать от флажка к флажку на левом фланге обороны, надежен в подстраховке, креативен в подключениях. Думаю, что это удачная замена Немчанинову.

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Что касается Крейды, то его взяли из Флоры в аренду с правом выкупа. Действует на позиции опорного полузащитника, где у нас надолго выбыл из-за травмы Дмитрий Клёц. Хорош в отборе, посмотрим в Турции, какой он в подыгрыше.

Поскольку, по ряду причин, мы ограничены в заявочном списке, то если усилимся 4-5 новичками, я буду доволен. Иначе придется отдавать кого-то в аренду уже одним из тех игроков, которые находятся на контракте. Верес заинтересован, чтобы буквально на каждой позиции была более острая конкуренция", – рассказал Вирт в интервью Meta Ratings.

К слову, Верес расположился на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ после первой части сезона.

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