Головний тренер Вереса Юрій Вірт поділився першими враженнями від співпраці з Жирайром Маргаряном та Владіславом Крейдою, які приєднались до команди цієї зими.

"Вони гравці збірних своїх країн. Маргарян, який раніше виступав за Арарат, прагне діяти від прапорця до прапорця на лівому фланзі оборони, надійний у підстрахуванні, креативний у підключеннях. Думаю, що це вдала заміна Нємчанінову.

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Щодо Крейди, то його взяли з Флори в оренду із правом викупу. Діє на позиції опорного півзахисника, де у нас надовго вибув через травму Дмитро Кльоц. Хороший у відборі, подивимось у Туреччині, який він у підіграші.

Оскільки, з низки причин ми обмежені у заявковому списку, то якщо посилимося 4-5 новачками, я буду задоволений. Інакше доведеться віддавати когось в оренду вже з тих гравців, які перебувають на контракті. Верес зацікавлений, щоб буквально на кожній позиції була гостріша конкуренція", – розповів Вірт в інтерв'ю Meta Ratings.

Нагадаємо, Верес розташувався на дев'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ після першої частини сезону.

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