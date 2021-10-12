Двоє молодих талантів Шахтаря вирішили попіжонити у матчі відбору до Євро-2023 U-21.

Артем Бондаренко та Георгій Судаков / Фото УАФ

Наприкінці першого тайму поєдинку між молодіжками України та Фарерських островів арбітр призначив пенальті у ворота гостей.

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Виконувати 11-метровий взявся Георгій Судаков. Півзахисник вирішив розіграти пенальті із своїм товаришем із Шахтаря Артемом Бондаренком і провалився. Гравці "синьо-жовтих" завовтузились і дозволили супернику вибити м'яч за межі поля.

Наставник України U-21 Руслан Ротань своїм виглядом дав зрозуміти, що на піжонів очікуватиме серйозна розмова в роздягальні.

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