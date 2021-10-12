Молодёжная сборная Украины в рамках квалификации к чемпионату Европы-2023 принимает сверстников из Фарерских островов. Стартовые составы – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 4-го тура отбора к Евро-2023 U-21 между молодёжными сборными Украины и Фарерских островов пройдет в Запорожье и начнётся в 18:00. Телетрансляцию встречи проведёт на канале "Футбол 2".

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Подопечные Руслана Ротаня сейчас держатся на втором месте в группе Н, отстав от французов на один зачётный балл и на столько же опережая фарерцев. Сербия имеет на два очка меньше, Армения – на три. В таких условиях осечка может дорого стоить украинцам, поэтому нашей команде нужна только победа. Тем более, после разгрома во Франции (с которой Фареры сыграли вничью).

Стартовые составы

Украина U-21: Нещерет – Сыч, Боль, Батагов, Вивчаренко – Крыськив, Бондаренко, Судаков – Назаренко, Вьюнник, Мудрик

Запасные: Фесюн, Желизко, Михайленко, Кухаревич, Супряга, Билошевский, Дубко, Алефиренко, Брагару

Фарерские острова U-21: Мерк – Йохансен, Петерсон, Эдмундсон, Скипанес – Гиссинг, Мненей, Ханус Серенсен, Самульсен – Радославлевич, И. Йоханессен

Запасные: Нильсен, Соулхейм, Йенсен, А. Йоханессен, Хейни Серенсен, Лекин, Йонхардссон, Эрегор, Скала

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