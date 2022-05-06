Список легионеров, которые приедут в лагерь сборной Украины, может быть расширен.

Александр Петраков планирует вызвать хавбека Бордо Даниила Игнатенко, сообщает ТаТоТаке.

Мудрик поможет сборной Украины, несмотря на травму – хавбек Шахтера приступил к беговой работе

Тренерский штаб сборной Украины искал усиление на позицию опорника, и все указывает на кандидатуру 25-летнего игрока жирондинцев. Первую половину сезона Игнатенко провел за СК Днепр-1, однако зимой Шахтер договорился о новой аренде с Бордо. После тяжелого начала украинец пробился в основу команды и даже отдал результативные передачи в двух матчах подряд.

Напомним, "сине-желтые" проводят сбор перед стыковым матчем ЧМ-2022 против Шотландии, который состоится 1 июня. В лагере сборной находятся только представители клубов УПЛ, к которым постепенно будут присоединяться игроки из зарубежных чемпионатов.

Результаты жеребьевки ЧМ-2022 – Украина узнала соперников, интересная группа и шансы на четвертьфинал в лучшей сетке