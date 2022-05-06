Головний тренер збірної України зізнався, що низка його підопічних відмовилися від перепочинку заради швидшого приїзду до національної команди.

"Виклик Ігнатенка? Треба, щоб була інтрига, розумієте? Трохи зачекайте. Шістнадцятого числа приїдуть Олександр Зубков, Тарас Качараба, Роман Яремчук і Данило Сікан.

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Вони 15 травня грають. Я спитав, скільки їм треба днів, щоб відпочити. Вони відповіли – нам не треба відпочинку, ми їдемо до збірної. Все, дуже добре", – розповів Петраков в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, зараз збірна України перебуває у Словенії, де готується до матчу кваліфікації ЧС-2022 проти Шотландії. На 11 травня запланований спаринг "синьо-жовтих" проти Борусії Менхенгладбах.

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