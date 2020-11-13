Футболисты национальной команды Шотландии не забыли, кто стал главным героем поединка против Сербии, победа в котором позволила британцам квалифицироваться на чемпионат Европы.

Сборная Шотландии впервые с 1996 года сыграет на чемпионате Европы. Подопечные Стива Кларка выгрызли путевку на Евро, одолев Сербию в Белграде в серии пенальти. Дэвид Маршал парировал удар Александара Митровича и принес своей сборной победу на стадионе Райко Митич.

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Понятно, что в таких случаях не обошлось без небольшого застолья. Партнеры по команде во время празднования не забыли о 35-летнем вратаре. Капитан Шотландии Эндрю Робертсон вместе с другими игроками посвятили Дэвиду Маршалу специальный танец и песню. Видео за несколько часов набрало более миллиона просмотров – невозможно остаться равнодушным, глядя на эти искренние эмоции.

К слову, соперниками британцев на Евро станут Англия, Чехия и Хорватия.

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