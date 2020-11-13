Шотландия в серии послематчевых пенальти одолела Сербию и сыграет на чемпионате Европы. Смотрите видео голов и обзор матча.

Отбор на Евро-2020

Сербия – Шотландия – 1:1 (пен. 4:5)

Голы: Йович, 90 – Кристи, 52

Сербы считались фаворитом поединка, но счет открыли гости – отличился Кристи. Шотландцы были близки к победе, но на 90-й минуте нападающий мадридского Реала Лука Йович забил ответный гол и перевел поединок в экстра-тайм.

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В дополнительные 30 минут забитых мячей не было, поэтому команды вынуждены были определять сильнейшего в серии пенальти. Фатальную ошибку допустил Александар Митрович, проигравший дуэль Дэвиду Маршаллу.

Соперниками Шотландии в групповом турнире чемпионата Европы станут Англия, Хорватия и Чехия.

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