Сборная Украины узнала последнего оппонента на групповом этапе Евро-2020. Им стала Северная Македония. Балканцы минимально одолели Грузию и впервые в истории вышли на большой турнир.

Северная Македония выиграла свою группу в предыдущей Лиге наций дивизиона D, благодаря чему получила дополнительный шанс пройти на чемпионат Европы через отборочный плей-офф. В полуфинале македонцы победили Косово, а сегодня в финале переиграли Грузию в Тбилиси.

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Ни одна из команд ранее не играла на крупном турнире, поэтому победа в сегодняшнем матче стала бы исторической для любой из них. Грузия владела инициативой и строила позиционные атаки, а Северная Македония отвечала контрвыпадами, которые разгонял Эльмас. В середине первого тайма хозяева создали пару острых моментов, но Окриашвили не сумел их реализовать.

Македонцы освоились на чужом поле и начали отвечать. На старте второго тайма "итальянская" группа атаки гостей в составе Эльмаса, Несторовски и Пандева организовала победный гол. Забил 37-летний Горан, мастерски обыграв голкипера! Грузия растерялась и потеряла контроль над игрой, а балканцы имели несколько шансов закрепить преимущество, но ограничились минимальной победой.

Северная Македония вышла на Евро-2020 и автоматически попала в группу C к Украине, Нидерландам и Австрии. Команда Андрея Шевченко сыграет с балканцами 17 июня 2021 в Бухаресте в рамках второго тура группового этапа.

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Северная Македония – краткая справка о сопернике Украины на Евро-2020

65 место в рейтинге ФИФА, ранее в финальных частях чемпионатов мира и Европы не играла.

В течение 2020 года македонцы не претерпели ни одного поражения: 3 победы и 3 ничьи. В прямой квалификации к Евро-2020 они проиграли путевку Польши и Австрии, после чего успешно прошли плей-офф. Правда, не без удачи. В полуфинале косовары играли против Северной Македонии без Мурики, Рашицы и Ррахмани, а в финале грузины не могли рассчитывать на Чакветадзе, Квилитаю и Хвичу.

Главный тренер – Игорь Ангеловски (работает со сборной с 2015-го).

Капитан, лидер и лучший бомбардир – Горан Пандев. Символу македонского футбола уже 37 лет, но он до сих пор играет на высшем уровне в Серии А. После Интера, Лацио и Наполи легендарный македонец защищает цвета Дженоа. Пандев уже завершал международную карьеру, но вернулся в сборную по просьбе нынешнего главного тренера и вывел ее на Евро.

Главная звезда – Элиф Эльмас. 21-летний хавбек выступает за Наполи. Стабильного места в стартовом составе неаполитанцев у Эльмаса нет, но Дженнаро Гаттузо активно его использует. Transfermarkt оценивает Элифа в 18 миллионов евро.

Северная Македония – немолодая команда. Эльмас стал самым молодым, кто получил вызов на ноябрьский сбор. Всем остальным – более 24. Костяк составляют футболисты в возрасте 26-28 лет.

Оптимальный состав на данный момент: