Футболісти національної команди Шотландії не забули, хто став головним героєм поєдинку проти Сербії, перемога в якому дозволила британцям кваліфікуватися на чемпіонат Європи.

Збірна Шотландії вперше з 1996 року зіграє на чемпіонаті Європи. Підопічні Стіва Кларка вигризли путівку на Євро, здолавши Сербію у Белграді в серії пенальті. Девід Маршал парирував удар Алєксандара Мітровіча та приніс своїй збірній перемогу на стадіоні Райко Мітіч.

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Зрозуміло, що в таких випадках не обійшлося без невеличкого застілля. Партнери по команді під час святкування не забули про 35-річного воротаря. Капітан Шотландії Ендрю Робертсон разом з іншими гравцями присвятили Девіду Маршалу спеціальний танок та пісню. Відео за кілька годин набрало більше мільйона переглядів – неможливо залишитися байдужим, дивлячись на ці щирі емоції.

До слова, суперниками британців на Євро стануть Англія, Чехія та Хорватія.

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