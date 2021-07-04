Сборная Англии провела день отдыха после четвертьфинала Евро-2020 против Украины (4:0).

Гарет Саутгейт устроил своим подопечным день без нагрузок. Футболисты смогли отдохнуть и расслабиться.

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Сеть взорвали фото из бассейна, где игроки плавали на надувных единорогах. Интересно, что для "Трех львов" такие вещи совсем не новы. Во время ЧМ-2018 англичане в таком же стиле отметили победу над Тунисом.

К слову, свой полуфинальный поединок на Евро-2020 сборная Англии проведет 7 июля. Матч против национальной команды Дании состоится в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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