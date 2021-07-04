Збірна Англії провела день відпочинку після чвертьфіналу Євро-2020 проти України (4:0).

Гарет Саутгейт влаштував своїм підопічним день без навантажень. Футболісти змогли відпочити та розслабитися.

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Мережу підірвали фото із басейну, де гравці плавали на надувних єдинорогах. Цікаво, що для "Трьох левів" такі речі зовсім не нові. Під час ЧС-2018 англійці у такому ж стилі відзначили перемогу над Тунісом.

До слова, свій півфінальний поєдинок на Євро-2020 збірна Англії проведе 7 липня. Матч проти національної команди Данії відбудеться у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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