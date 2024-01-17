Президент Ромы Дэн Фридкин устал от конфликтного поведения тренера и поэтому уволил португальского специалиста. Жозе Моуринью постоянно обвинял судей и отказывался брать вину за неудачные результаты на себя. Об этом информирует La Repubblica.

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Больше всего Фридкина поразило произошедшее после финала Лиги Европы, когда Моуринью набросился с оскорблениями на главного арбитра матча с Севильей Энтони Тейлора. Это был переломный момент – президент Ромы увидел "особенного" с другой стороны.

Сообщается, что в середине декабря Фридкин выдвинул Моуринью ультиматум и проинформировали его о том, что необходимо исправить сложившуюся ситуацию. Согласно источнику, сын Фридкина-старшего Райан получал от игроков Ромы жалобы на тренера. Ранее Моуринью неоднократно обвинял своих подопечных в том, что им не хватает класса.

После 20 туров Серии А Рома занимает 9-е место турнирной таблицы.

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