toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ЗАРЯ - ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА

Игроки Реала призвали людей оставаться дома в период эпидемии коронавируса

15:16 34 Читати українською
Игроки Реала призвали людей оставаться дома в период эпидемии коронавируса
Серхио Рамос / Фото из открытых источников

Звезды мадридского клуба обнародовали во всех соцсетях клуба обращение к жителям страны.

Футболисты мадридского Реала записали видеообращение, в котором призвали людей не выходить на улицу без особой надобности, пока не пройдет угроза заражения коронавируса. В ролике приняли участие футболисты Серхио Рамос, Марсело, Карим Бензема, Рафаэль Варан, а также игроки баскетбольной команды "сливочных" Фелипе Рейес и Серхио Льюль.

Реал побудил Ла Лигу приостановить чемпионат – баскетболист поставил испанский футбол на паузу

"Как сказал наш дорогой Альфредо Ди Стефано: "Ни один игрок не хорош так, как слаженная команда". Сейчас мы должны объединиться. Это очень просто – нужно оставаться дома. Мы несем ответственность друг за друга. Я остаюсь дома", – сказал Рамос в видеообращении.

Напомним, Испания занимает пятое место в мире и второе в Европе по количеству пораженных коронавирусом COVID-19 – по состоянию на 15 марта в стране инфицировано 6391 человек. Зафиксировано 196 летальных случаев, 517 человек полностью оправились от болезни.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині

blog_ava
Уперше за 21 рік: чому Португалія провалила єврокубки
12:00
583
Теги
коронавирус Испания Видеоновости Карим Бензема Карим Бензема Марсело Марсело Серхио Рамос Серхио Рамос Рафаэль Варан Рафаэль Варан Реал Мадрид Реал Мадрид Альфредо ди Стефано
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Уперше за 21 рік: чому Португалія провалила єврокубки
    Овертайм — 12:00583 Уперше за 21 рік: чому Португалія провалила єврокубки
3
мин
Динамо Киев
17:00
Десна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук