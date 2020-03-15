Игроки Реала призвали людей оставаться дома в период эпидемии коронавируса

Звезды мадридского клуба обнародовали во всех соцсетях клуба обращение к жителям страны.

Футболисты мадридского Реала записали видеообращение, в котором призвали людей не выходить на улицу без особой надобности, пока не пройдет угроза заражения коронавируса. В ролике приняли участие футболисты Серхио Рамос, Марсело, Карим Бензема, Рафаэль Варан, а также игроки баскетбольной команды "сливочных" Фелипе Рейес и Серхио Льюль.

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"Как сказал наш дорогой Альфредо Ди Стефано: "Ни один игрок не хорош так, как слаженная команда". Сейчас мы должны объединиться. Это очень просто – нужно оставаться дома. Мы несем ответственность друг за друга. Я остаюсь дома", – сказал Рамос в видеообращении.

Напомним, Испания занимает пятое место в мире и второе в Европе по количеству пораженных коронавирусом COVID-19 – по состоянию на 15 марта в стране инфицировано 6391 человек. Зафиксировано 196 летальных случаев, 517 человек полностью оправились от болезни.

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